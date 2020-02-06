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Gökhan ARTAN-İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 12:45,Son Güncelleme:/

Hava trafik kontrolörlerinden kaza açıklaması

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Hava trafik kontrolörlerinden kaza açıklaması

Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği (TATCA), Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazası sonrası yaptığı açıklamada, "Mesleğimize ilişkin kamuoyunu yanıltıcı ithamların sahiplerine karşı tüm haklarımızın hukuk yoluyla korumak adına ilgili süreçler başlatılmıştır" denildi.

TATCA'nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
"Dün yaşanan talihsiz kaza sebebiyle tüm havacılık camiasına ve Pegasus Havayolları ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz. Unutulmamalı ki; havacılık gibi bir çok etkenin bir araya gelmesiyle yürütülen bir operasyona sahip, teknik yeterlilik ve bilgi birikimi üzerine inşa edilmiş bir sektörde tüm veriler değerlendirilmeden, liyakat sahibi olmayan kişilerce aceleyle yapılmış, bilimsellikten ve havacılık kültüründen uzak yorumlar spekülatif olacak; olaydan etkilenenler başta olmak üzere tüm kamuoyunu yanlış yönlendirme riski taşıyacaktır. 

Farklı mecralarda havacılık üreterek havacılık kültürü edinilemeyeceği gibi gazetecilik değerlerinden uzak, mesnetsiz ithamlarla havacılık hadiseleri değerlendirilemez. Aynı şekilde, sivil hava trafik kontrol hizmeti verme yeterliliği olmayan kişilerin “hava trafik kontrolörü” unvanını kullanarak meslektaşlarımızın Türk havacılığına ettiği hizmetler liyakat sahibi olmayan kişilerce lekelenemez. TATCA olarak havacılık sektörünün tüm unsurlarıyla birlikte havacılığımızı daha emniyetli ve etkili bir noktaya taşıyarak kamuoyunun endişeye ve önyargılara sevk edilmesinin önünde duracağımızı bir kere daha hatırlatırız.Mesleğimize ilişkin kamuoyunu yanıltıcı ithamların sahiplerine karşı tüm haklarımızın hukuk yoluyla korumak adına ilgili süreçler başlatılmış olup detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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