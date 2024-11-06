Hava soğudu ama yağış yok! Yağmur ve kar ne zaman etkili olacak? ‘Polar vortex sisteminin bozulması ülkemizi etkileyebilir’

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Hafta sonundan itibaren yurdun büyük bir bölümünde yüksek basıncın etkisi hissediliyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul dahil birçok şehrin yağışsız bir dönem geçireceğine işaret ediyor.



Öte yandan, Rusya’dan gelen soğuk hava akımları da Türkiye’ye doğru ilerliyor. Bu durum soğuk severler için sevindirici bir gelişme olsa da bu hava değişimlerinin genel hava durumunu nasıl etkileyeceği de merak ediliyor.



Konuyu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir’e danıştığımda, son günlerde Polonya merkezli ‘Azor Yüksek Basıncı’nın, Avrupa’nın büyük bir kısmını etkilediğine dikkat çekti.





‘GECE İLE GÜNDÜZ ARASINDAKİ SICAKLIK FARKININ BELİRGİNLEŞMESİNE YOL AÇIYOR’



BU HAFTA KARADENİZ’E KAR GELİYOR, KASIM ORTASINDAN SONRA DA YAĞIŞLARIN YURDUN GENELİNE YAYILMASI BEKLENİYOR



‘POLAR VORTEX OLARAK BİLİNEN SİSTEMİN ZAYIFLAMASI, KIŞIN SOĞUK VE KARLI GEÇMESİNE YOL AÇACAK’

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Bu yüksek basınç sisteminin bir ucunun İskandinav ülkelerine, diğer ucunun ise ülkemize kadar uzandığını söyleyen Dr. Özdemir, şu bilgileri paylaştı:Bu hafta sonuna kadar ise Karadeniz’in tamamında, özellikle Sinop, Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek yayla kesimlerinde yoğun kar yağışı beklentisi olduğunun altını çizen Dr. Güven Özdemir,ifadelerini kullandı.Kış mevsiminde nasıl bir hava beklendiğine de değinen Dr. Güven Özdemir,dedi.

Fotoğraflar: iStock