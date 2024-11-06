Hava soğudu ama yağış yok! Yağmur ve kar ne zaman etkili olacak? ‘Polar vortex sisteminin bozulması ülkemizi etkileyebilir’

Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 08:38
Rusya’dan gelen soğuk hava akımları, özellikle akşamları dondurucu etkisini gösterdi ama yağış getirmedi. Ancak meteoroloji uzmanları, özellikle Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışının yakın olduğunu belirtiyor. Peki yurdun genelinde ne zaman yağışlar bekleniyor? Bu soğuk hava dalgası kasım ayı boyunca etkili olacak mı? Bu yıl kış mevsiminde kar etkisini gösterecek mi? İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, hurriyet.com.tr’ye detaylı tahminlerini paylaştı.
Hafta sonundan itibaren yurdun büyük bir bölümünde yüksek basıncın etkisi hissediliyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul dahil birçok şehrin yağışsız bir dönem geçireceğine işaret ediyor. ‘GECE İLE GÜNDÜZ ARASINDAKİ SICAKLIK FARKININ BELİRGİNLEŞMESİNE YOL AÇIYOR’
Öte yandan, Rusya’dan gelen soğuk hava akımları da Türkiye’ye doğru ilerliyor. Bu durum soğuk severler için sevindirici bir gelişme olsa da bu hava değişimlerinin genel hava durumunu nasıl etkileyeceği de merak ediliyor.
Konuyu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir’e danıştığımda, son günlerde Polonya merkezli ‘Azor Yüksek Basıncı’nın, Avrupa’nın büyük bir kısmını etkilediğine dikkat çekti.
Bu yüksek basınç sisteminin bir ucunun İskandinav ülkelerine, diğer ucunun ise ülkemize kadar uzandığını söyleyen Dr. Özdemir, şu bilgileri paylaştı:“Azor Yüksek Basıncı’nın, Belarus ve Ukrayna üzerinden taşıdığı soğuk ve kuru hava kütlesi, özellikle Yıldız ve Poyraz rüzgârlarıyla Avrupa’ya yayılmakta. Yüksek basınç alanlarında genellikle açık, bulutsuz ya da çok az bulutlu bir gökyüzü hakimdir. Gündüz, güneşin doğuşuyla birlikte kara yüzeyleri güneş radyasyonunu emer ve bu bölgelerde yere yakın hava sıcaklıkları artar. Güneş batarken, gökyüzü açık gecelerde kara yüzeyleri aldıkları radyasyonu hızla geri verir ve ısı kaybı yaşanır. Bu da gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının belirginleşmesine yol açar.”
BU HAFTA KARADENİZ’E KAR GELİYOR, KASIM ORTASINDAN SONRA DA YAĞIŞLARIN YURDUN GENELİNE YAYILMASI BEKLENİYOR
Bu hafta sonuna kadar ise Karadeniz’in tamamında, özellikle Sinop, Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek yayla kesimlerinde yoğun kar yağışı beklentisi olduğunun altını çizen Dr. Güven Özdemir, “Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Yağışlı havalar ve kar yağışı da merakla bekleniyor. Ancak şu ana kadar yağışlı sistemler ülkemize uğramadı ya da sadece günübirlik etkili oldu. Bu da genellikle Karadeniz sahil bandında görüldü. Fakat Azor Yüksek Basıncı’nın etkisini kaybetmesi ve yerini yağışlı sistemlere bırakması, kasım ayının ikinci yarısında etkili olacak gibi görünüyor”
ifadelerini kullandı.
‘POLAR VORTEX OLARAK BİLİNEN SİSTEMİN ZAYIFLAMASI, KIŞIN SOĞUK VE KARLI GEÇMESİNE YOL AÇACAK’
Kış mevsiminde nasıl bir hava beklendiğine de değinen Dr. Güven Özdemir, “Kutup girdabı (Polar vortex) olarak bilinen sistemin zayıflaması, kışın soğuk ve karlı geçmesine yol açacaktır. Kutupsal jet akımının hızının azalması, yani bu akımın bozulması, kutup bölgelerindeki soğuk havanın güneye, yani bölgemize inmesine neden olacak. Özetle bu yıl kış mevsiminin Doğu Avrupa ve ülkemizde, eski yıllardaki gibi olmasa da soğuk, yağışlı ve karlı geçme olasılığı yüksek görünüyor”
dedi.
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