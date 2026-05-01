Hava sıcaklıkları düştü: Baharı beklerken güne kar yağışıyla başladılar

Haberin Devamı

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yağışlar, Sakarya'nın yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Hendek ilçesinde bulunan ve kentin önemli yaylalarından biri olan Çiğdem Yaylası'nda da 1 Mayıs itibarıyla kar yağışı etkili oldu.

Bahara girilmesi beklenirken ilçe merkezinde hava sıcaklığı 9 derece olarak ölçüldü. Kar yağışının etkili olduğu Çiğdem Yaylası'nda ise termometreler yer yer 4 dereceye kadar düştü.