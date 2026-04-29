İstanbul’a kış geri geliyor! Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek... İçişleri Bakanlığı'ndan bazı iller için sarı kodlu uyarı

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi'nin 1 Mayıs Cuma gününden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Açıklamada, “Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilmektedir. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayımlanacak tahminler ile meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.

BU İLLERE DİKKAT

Bölgede 1-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

“İstanbul: 8, Edirne: 6, Kırklareli: 5, Tekirdağ: 7, Kocaeli: 9, Sakarya: 7, Yalova: 10”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN BAZI İLLER İÇİN "SARI" KODLU UYARI

İçişleri Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın güney kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması yönünde uyarıda bulunuldu.