Hava sıcaklıkları 40 dereceye ulaştı: Caddeler boşaldı

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Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi köprü sıcaklardan etkilendi. İlde sıcakların 40 dereceyi göstermesi ile birlikte caddeler boşaldı.

Diyarbakır ’a gelen turistlerin gezi rotasında olan tarihi köprü, tarihi bir yolculuk yapma fırsatı sunuyor. Gün içinde tarihi konakları gezen turistler, gün batımı ile akşam serinliğinde On Gözlü Köprü 'yü gezmeyi tercih ediyor.

Normal şartlarda insan selinin oluştuğu Mervaniler tarafından 1065 yılında yapılan köprü, yaz mevsiminin en sakin dönemini yaşıyor.