Hava sıcaklığı yükseliyor! Sağanak yağış geri geliyor! Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil birçok ilde yağış ve fırtına uyarısı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR: TARİH VERİLDİ

Haberin Devamı

Türkiye genelinde mevsim soğukları etkisini gösterirken İstanbul için kritik uyarı geldi. Bugün sabah saatlerinde görülen yağmur çarşamba günü akşam saatlerine kadar devam edecek. Çarşamba günü ise şiddetli lodos fırtınası ve hava sıcaklığında ani bir artış bekleniyor.

Çarşamba günü İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını hatırlattı.

YENİDEN YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Yağışlı hava perşembe gününden itibaren tekrar yüzünü gösterecek. Marmara’nın batı kesimleri ile Kıyı Ege, Uşak, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun hatlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak. Hafta sonu ise yağışlı sistem etki alanını iyice genişletecek.

Haberin Devamı

Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz genelinde kuvvetli yağışlar hakim olurken, ülkenin diğer bölgelerinde havanın az bulutlu ve açık seyretmesi bekleniyor. Yağışlı havanın pazar günü de hız kesmeden Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerini etkisi altına almaya devam edeceği tahmin ediliyor.

BAŞKENT'TE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan yayla ve mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yol güzergahı üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.

Haberin Devamı

İstanbul'da, sabah saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar yükseldi. Kentte gece saatlerinde başlayan yağışın etkisiyle haftanın ikinci mesai gününde D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Pendik-Kadıköy arasındaki her iki yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik Uzunçayır mevkisinden, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı'ndan başlıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haberin Devamı

TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde Ispartakule, Bahçeşehir, Alibeyköy, Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinde araçlar ağır seyrederken, ters yönde trafik akıcı ilerliyor.

Büyükdere Caddesi'nin Zincirlikuyu yönü ile Basın Ekspres'te çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Öte yandan, vatandaşların yoğun olarak kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor.

İETT'ye bağlı çok sayıda otobüs hattında sefer iptalleri ve gecikmeler yaşanırken, otobüs duraklarında yolcu yoğunluğu artıyor.

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda Üsküdar yönündeki peronlarda yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 81'e kadar yükseldi. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 87, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 72 olarak ölçüldü.

Haberin Devamı

ERGAN DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 33 SANTİMETREYE ULAŞTI

Erzincan'ın önemli kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı'nda kar kalınlığı 33 santimetre olarak ölçüldü.

Erzincan'da etkili olan kar yağışının ardından doğa ve macera tutkunu Recep Sulu ile Canser Atilla, Ergan Dağı'nın 2 bin 500 metre rakımlı kesimine çıktı.

Zorlu arazi koşullarında ilerleyen ikili, bölgede kar kalınlığını ölçerek yolculuklarını görüntüledi. Yapılan ölçümde kar kalınlığının 33 santimetre olduğu belirlendi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu, merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 12°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Kayseri çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

NEVŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu