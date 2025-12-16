Hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü! Yoğun kar yağışı... Uçak seferleri rötar yaptı

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 08:56

Van’da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve sis, hayatı olumsuz etkiledi. Van’da etkili olan kar yağışı, uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. İstanbul, Ankara ve Antalya’ya yapılması planlanan bazı uçak seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı olarak gerçekleştirildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 ila 5 dereceye kadar düştüğü kentte, yoğun kar yağışı çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak devam etti. Kent merkezinde vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışı, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Van’ın güney ilçeleri olan Bahçesaray, Gevaş ve Çatak ile Van Gölü çevresi, Bitlis ve Bitlis’in güney ilçeleri Tatvan ile Hizan’da yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklamada; buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

UÇAK SEFERLERİ RÖTAR YAPTI

Van’da etkili olan kar yağışı, uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. İstanbul, Ankara ve Antalya’ya yapılması planlanan bazı uçak seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı olarak gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde işe gitmek için evinden ayrılan İrfan Başdinç isimli vatandaş, eski yıllara göre karın az yağdığını belirterek, "Uzun zamandır kar yağmasını bekliyorduk. Çok şükür yağdı. Doğunun bu tarafı ekin bölgesi olduğu için kar ve yağmur bizim için çok önemli. Kuraklık nedeniyle yağışın olması sevindirici. Kar yağışı hem ekinler hem insanlar hem de hastalıklar açısından faydalıdır" dedi.

