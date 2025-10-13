Hava sıcaklığı eksi 8 dereceye düştü! Kar yağışı başladı | Karın keyfini çocuklar çıkardı

Haberin Devamı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla birlikte soğuk hava da etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının hissedilir şekilde düştüğü ilçede Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi tamamen beyaza büründü. Çam ağaçlarıyla çevrili sarıçam ormanları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Okula giden çocuklar kar topu oynarken karın keyfini yaşadı. Mir Bedirhan ve Nazenin Aslantatar okula giderken karı görünce büyük sürpriz yaşadıklarını söyleyerek en yakın zamanda kayağa gideceklerini belirtti.