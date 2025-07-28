Hava sıcaklığı artmaya devam ediyor! Termometreler 44 dereceyi gördü!

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Şuhut ilçesinde yaz mevsimi etkisini iyice hissettirmeye başladı. Bugün öğle saatlerinde termometreler 42 dereceyi gösterirken, vatandaşlar sıcaktan korunmak için gölgelik alanlara ve serin yerlere yöneldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Şuhut'ta son yılların en sıcak Temmuz günlerinden biri yaşandı.

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Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için tehlikeli olabilecek sıcaklık seviyesi nedeniyle uzmanlar, gün içinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

İlçede öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlemlendi. Güneşin etkisinden korunmak isteyen esnaf tente ve şemsiye kullanırken, vatandaşlar da kapalı alanlarda kalmayı tercih etti. Özellikle klimalı mekanlar ve parkların gölgelik kısımlarında yoğunluk yaşandı.