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Hava sıcaklığı artmaya devam ediyor! Termometreler 44 dereceyi gördü!

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#Şuhut#Termometre#Hava Sıcaklığı
Hava sıcaklığı artmaya devam ediyor Termometreler 44 dereceyi gördü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 15:20

Yurt genelinde olduğu gibi kavurucu sıcaklar Afyonkarahisar'da da etkili olurken, Şuhut ilçesinde termometreler 44 derecelere kadar yükseldi.

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Şuhut ilçesinde yaz mevsimi etkisini iyice hissettirmeye başladı. Bugün öğle saatlerinde termometreler 42 dereceyi gösterirken, vatandaşlar sıcaktan korunmak için gölgelik alanlara ve serin yerlere yöneldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Şuhut'ta son yılların en sıcak Temmuz günlerinden biri yaşandı.

Hava sıcaklığı artmaya devam ediyor Termometreler 44 dereceyi gördü

Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için tehlikeli olabilecek sıcaklık seviyesi nedeniyle uzmanlar, gün içinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

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İlçede öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlemlendi. Güneşin etkisinden korunmak isteyen esnaf tente ve şemsiye kullanırken, vatandaşlar da kapalı alanlarda kalmayı tercih etti. Özellikle klimalı mekanlar ve parkların gölgelik kısımlarında yoğunluk yaşandı.

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#Şuhut#Termometre#Hava Sıcaklığı

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