Hava sıcaklığı artıyor: Salı günü hava nasıl olacak? 18 Şubat il il hava durumu tahminleri

Yapılan don değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu. İstanbul'da ise parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. İşte, Türkiye geneli 18 Şubat Salı hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güneydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bingl'ün kuzeyi ile Şırnak çevrelerinin hafif olmak üzere yağmurlu, Erzurum'un güneyi, Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu, yarın batı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 5°C, 12°C

Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 7°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -6°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -13°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -4°C, 12°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 5°C, 12°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Bingöl'ün kuzey kesimleri ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Erzurum'un güney kesimleri, Van ve Hakkari çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ELAZIĞ 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -8°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri hafif kar yağışlı

MALATYA -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -6°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 9°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu