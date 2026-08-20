Hava sıcaklığı 5 derece birden yükseliyor: Ay sonuna kadar sürecek! Meteoroloji saat verdi: Bazı illere sağanak yağış ve fırtına geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde havanın çoğunlukla az bulutlu ve açık geçeceği öngörülürken, kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı, güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkması beklenirken, sıcak havanın etkisinin ay sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli yağışlar, Doğu ve Güneydoğu'nun kuzeyinde ise akşam saatlerinden itibaren fırtınaya varan rüzgarların etkili olacağı bildirildi.

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Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Iğdır'ın güney ve Ağrı'nın doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ile Doğu Anadolu'daki Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yetkililer, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ SAAT VERDİ: KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına giriyor.

Önümüzdeki 7-10 günlük dönemde bölgede yağış beklenmezken, havanın çoğunlukla güneşli geçeceği ve sıcaklıkların 31-35 derece aralığında seyredeceği bildirildi.

İstanbul genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği öngörülürken, nem oranının yüzde 45 ila 85 arasında değişeceği, rüzgarın ise poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla sert (10-30 km/saat) eseceği kaydedildi.

TÜRKİYE YENİDEN KAVRULACAK

CNN Türk Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sıcaklıkların yeniden yükselmeye başlayacağını duyurarak uyarıda bulundu. Orhan Şen şu ifadeleri kullandı;

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"Ay sonuna kadar sıcaklar yükseliyor. İstanbul 34-35 i bulur. Yağış azalıyor. Hava kuruyor. Orman yangını riski artıyor. Sıcaktan korunalım. Özellikle Antalya bölgesinde Orman yangını riskine dikkat.

Geçen hafta Türkiye'nin kuzey bölgelerinde meydana gelen 3-4 derecelik düşüşler bu hafta sona erdi. Haftanın ikinci yarısından itibaren sıcaklıklar yükselmeye başlayacak.

Özellikle güney bölgelerimizde 7-8 derecelik bir yükseliş kaydedilecek. İstanbul'da sıcaklıklar 33-34 derecelere kadar çıkacak. Ancak esas sıcaklık artışları önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren meydana gelecek. Dolayısıyla güney bölgelerimizde orman yangını riski artacak. Antalya civarında sıcaklıkların 42-43 dereceye ulaşması bekleniyor. Yağışsız ve sıcak bir ağustos sonu geçireceğiniz öngörülüyor."

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BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

NİĞDE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden zamanla kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık