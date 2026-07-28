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Hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı, şehirde hayat durma noktasına geldi

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#Hava Sıcaklığı#Diyarbakır#Sıcak Hava
Hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı, şehirde hayat durma noktasına geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 16:57

Diyarbakır’da hava sıcaklığı 40 dereceyi geçerken, tarihi mekanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı.

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Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün 'mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık' uyarılarında bulunduğu Diyarbakır’da, termometreler, 40 derecenin üzerini gördü. Tarihi mekanlar, kafeler ile cadde ve sokaklar boş kalırken, kentte yaşayan bazı kişiler, gölgelik alanlara gitmeyi tercih etti.

Hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı, şehirde hayat durma noktasına geldi

‘SICAKLARDAN DOLAYI HER YER SESSİZ’

Yasin Güngör (28), “Siirt’ten Diyarbakır’a tarihi yerleri görmeye geldim. Tarihi yerleri yoğun bekliyordum. Sıcaklardan dolayı tarihi yerler ve kafeler boş. Sosyal medyada gördüğümde her yer kalabalık ve tıklım tıklım. Şu an sıcaklardan dolayı her yer sessiz. Akşam buraların dolacağını düşünüyorum” dedi.

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Hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı, şehirde hayat durma noktasına geldi

Esnaf Nedim Aba (40) ise “Sıcaklar bizi olumsuz etkiliyor. Geçen yıl Diyarbakır daha sıcaktı ve esnaf kepenk kaldırmıyordu. Bu yıl biraz daha iyi ama yine de sıcak. Sıcaklardan dolayı şehrimiz biraz boş kaldı. Tarihi mekanlar yine de gezilebilir” diye konuştu.

Hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı, şehirde hayat durma noktasına geldi

 

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#Hava Sıcaklığı#Diyarbakır#Sıcak Hava

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