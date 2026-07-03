Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı: Kentte asfalt eridi

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Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kentte, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Şambayat beldesi yakınlarındaki yaklaşık 3 kilometrelik bölümünde asfalt yumuşadı.
Özellikle öğle saatlerinde etkisini artıran sıcaklık nedeniyle asfaltın üzerindeki zift yüzeye çıkarken, sürücüler ve yayalar bölgede ilerlemekte güçlük çekti.
SICAKLIĞIN 35 DERECEYİ BULDUĞU BİLECİK'TE ASFALT ERİDİ
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle kara yolunda asfalt yumuşadı. Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu ilçede, Pazaryeri'ni Bursa'ya bağlayan kara yolunda sürücülerin güvenliği için Karayolları ekipleri tarafından kumlama çalışması gerçekleştirildi.
Ekipler, özellikle ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı kesimlerde asfaltın zarar görmesini önlemek ve sürücülerin güvenliğini artırmak amacıyla çalışma yürütürken, sürücülere de sıcak havalarda hız limitlerine uymaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.