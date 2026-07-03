×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı: Kentte asfalt eridi

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Hava Sıcaklığı#Asfalt Erimesi
Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı: Kentte asfalt eridi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 09:18

Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Adıyaman ve Bilecik'te etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle kara yolunda asfalt eridi.

Haberin Devamı

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kentte, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Şambayat beldesi yakınlarındaki yaklaşık 3 kilometrelik bölümünde asfalt yumuşadı.

Özellikle öğle saatlerinde etkisini artıran sıcaklık nedeniyle asfaltın üzerindeki zift yüzeye çıkarken, sürücüler ve yayalar bölgede ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı: Kentte asfalt eridi

Yumuşayan zeminde araç lastikleri iz bırakırken, yürümek zorunda kalan bazı vatandaşların ayakkabılarına zift yapıştı.

SICAKLIĞIN 35 DERECEYİ BULDUĞU BİLECİK'TE ASFALT ERİDİ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle kara yolunda asfalt yumuşadı. Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu ilçede, Pazaryeri'ni Bursa'ya bağlayan kara yolunda sürücülerin güvenliği için Karayolları ekipleri tarafından kumlama çalışması gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Ekipler, özellikle ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı kesimlerde asfaltın zarar görmesini önlemek ve sürücülerin güvenliğini artırmak amacıyla çalışma yürütürken, sürücülere de sıcak havalarda hız limitlerine uymaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı: Kentte asfalt eridi

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, Karayolları ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda benzer önlemleri almaya devam edeceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adıyaman#Hava Sıcaklığı#Asfalt Erimesi

BAKMADAN GEÇME!