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Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı! Bursa'da serinlemenin yöntemini buldular

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#Bursa#Sıcaklık#Sulama Kanalı
Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı Bursada serinlemenin yöntemini buldular
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 11:26

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sıcaktan bunalan gençler sulama kanalında yüzerek serinledi.

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Mustafakemalpaşa'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Artan sıcaklık ve yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığın daha da yükselmesi, vatandaşları serinlemenin alternatif yollarını aramaya itti. Denize ya da havuza ulaşma imkanı olmayan bazı gençler ise çareyi Fevzidede Mahallesi'ndeki tarımsal sulama kanalında buldu.

AKINTIYA KARŞI ÖNLEM

Gençler, serinlemek amacıyla köprü üzerinden kanala atlayarak yüzdü. Akıntıya karşı önlem olarak köprüye halat bağlayan gençler, bu halata tutunarak güvenliklerini sağladıklarını, küçüklüklerinden beri aynı yerde yüzdüklerini, sulama kanalının onlar için bir gelenek haline geldiğini dile getirdi.

Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı Bursada serinlemenin yöntemini buldular

Suyun tehlikeli olabileceğini kabul eden gençler, buna rağmen sıcak havalarda başka seçenekleri olmadığı için bu yönteme başvurduklarını söyledi.

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Zaman zaman güvenlik güçlerinin bölgede devriye gezdiğini ifade eden gençler, emniyet ekiplerine yakalanmadan yüzmeye çalıştıklarını da ekledi.

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#Bursa#Sıcaklık#Sulama Kanalı

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