Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı! Bursa'da serinlemenin yöntemini buldular

Haberin Devamı

Mustafakemalpaşa'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Artan sıcaklık ve yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığın daha da yükselmesi, vatandaşları serinlemenin alternatif yollarını aramaya itti. Denize ya da havuza ulaşma imkanı olmayan bazı gençler ise çareyi Fevzidede Mahallesi'ndeki tarımsal sulama kanalında buldu.

AKINTIYA KARŞI ÖNLEM

Gençler, serinlemek amacıyla köprü üzerinden kanala atlayarak yüzdü. Akıntıya karşı önlem olarak köprüye halat bağlayan gençler, bu halata tutunarak güvenliklerini sağladıklarını, küçüklüklerinden beri aynı yerde yüzdüklerini, sulama kanalının onlar için bir gelenek haline geldiğini dile getirdi.

Haberin Devamı

Zaman zaman güvenlik güçlerinin bölgede devriye gezdiğini ifade eden gençler, emniyet ekiplerine yakalanmadan yüzmeye çalıştıklarını da ekledi.