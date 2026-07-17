Hava sıcaklığı 40 dereceye çıktı: Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

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Diyarbakır’da etkisini artıran aşırı sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı kentte, özellikle tarihi mekanlar ve çarşılar günün büyük bölümünde boş kaldı. Vatandaşlar serinlemek için klimalı kafe, alışveriş merkezi ve kapalı işletmeleri tercih ederken, açık alanlarda ise sessizlik hakim oldu.

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Kent merkezindeki birçok esnaf , sıcak hava nedeniyle müşteri sayısının ciddi oranda azaldığını belirterek, işlerin ancak akşam saatlerine doğru hareketlenmesini beklediklerini ifade etti. Öğle saatlerinde sokakların neredeyse tamamen boşaldığı Diyarbakır’da esnaf, hava sıcaklığının düşmeye başladığı 18.00 sonrası saatleri bekliyor.Sur esnafından Merdan Memiş, havanın bunaltıcı derecede sıcak olduğunu ifade etti. Memiş, "İnsanlar dışarıya çıkamıyor. 18.00 veya 19.00 saatlerine kadar dışarı çıkmıyorlar ve sokaklar boş oluyor. Genelde insanlar evden çıkmıyor. Dışarda insan görmek çok zor 18.00’dan önce. Çıktıklarında da klimalı mekanları tercih ediyorlar insanlar. Dışarda dolaşmıyor kimse çünkü sıcak direkt kafaya vuruyor. Hava sıcaklığı 40-41 dereceleri buluyor" şeklinde konuştu.

Mar Petyun Keldani kilisesi rehberi Şükrü Kaya da havanın sıcak olması nedeni ile yerli ve yabancı turistlerin öğle saatlerinde dışarı çıkmadığını söyledi.

Kaya, "40 derece üstü bir hava sıcaklığı var bu nedenle dışarıda kimse yok ve işletmelerin çoğu sakin. Hava sıcaklığı düşerse belki hareketlilik olur. Akşam 18.00’dan sonra hareketlilik başlıyor ve gece yarısına kadar sürüyor caddedeki hareketlilik. Fakat biz 19.00’da kapattığımız için hareketlilikten faydalanamıyoruz" diye konuştu.