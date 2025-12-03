×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düştü: Araç camları buz tuttu

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Bartın#Cam Buzlanması
Hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düştü: Araç camları buz tuttu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 10:19

Bartın'da gündüz 16 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı gece ise 4 dereceye kadar düşerken, uzun süreli park halinde olan araçların camını ise buz tuttu.

Haberin Devamı

Yaşanan ani sıcaklık düşüşü ile birlikte Kavaf Sokak'ta gece boyu park halindeki bazı araçların üzerine çiğ düştü. Aynı bölgedeki bazı araçların camında ise buzlanma oluştu.

Hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düştü: Araç camları buz tuttu

ARAÇ CAMLARI DONDU

Bölgede hafif rüzgar ile birlikte hissedilen sıcaklık değerinin 0 derecenin altına inmesi nedeniyle, araç camlarının donduğu tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte görülen gündüz sıcak, geceleri ise soğuk havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği açıklanırken, gündüz sıcaklıklarının 23 dereceye yükselmesi, geceleri ise 3 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Bartın#Cam Buzlanması

BAKMADAN GEÇME!