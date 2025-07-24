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Hava sıcaklığı 38 ilde 40 dereceyi aştı, ilk kez 49,1 dereceyi gördü

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#Hava Sıcaklığı#Rekor Sıcaklık#Meteoroloji
Hava sıcaklığı 38 ilde 40 dereceyi aştı, ilk kez 49,1 dereceyi gördü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 22:16

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler, 38 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi. En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 49,1 derece olarak ölçüldü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.

40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Sıcaklık, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Van ve Zonguldak'ta gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerine çıktı.

Hava sıcaklığı 38 ilde 40 dereceyi aştı, ilk kez 49,1 dereceyi gördü

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SICAKLIK 49,1 DERECEYİ GÖRDÜ

Söz konusu 38 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 49,1 derece aralığında seyretti. Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 49,1 derece olarak ölçüldü. Sıcaklık Mardin'in Kızıltepe ilçesi ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise 48,8 derece olarak kaydedildi.

6 İLA 12 DERECE ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Sıcaklığın bu hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

 

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#Hava Sıcaklığı#Rekor Sıcaklık#Meteoroloji

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