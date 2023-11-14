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Hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü, yüksek kesimlere kar yağdı

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#Hava Durumu#Kar#Kar Yağışı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 12:05

Erzincan’ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Bazı köyler beyaz örtüye büründü. Kentte hava sıcaklığının ise 3 dereceye kadar düştüğü görüldü.

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Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece düştüğü kentte yüksek kesimlere kar yağdı. Keşiş Dağı ve Munzur Dağlarının üst kesimleri karla kaplandı. Yüksek kesimlerde bulunan köy ve mezralarda da kış şartları kendini iyice hissettirdi.

Şehir merkezinde aralıklı yağmur yağışı görülürken ağaçlarda sararan yapraklar dökülmeye başladı.

Hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü, yüksek kesimlere kar yağdı

Vatandaşlar iklimsel değişiklik nedeniyle artık eski kışların yaşanmadığını belirtti.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceği, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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#Hava Durumu#Kar#Kar Yağışı

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