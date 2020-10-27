Hava sıcaklığı 29 dereceyi buldu, Konyaaltı Sahili doldu
ANTALYA'da yerli ve yabancı turistler, hava sıcaklığının 29 dereceyi bulmasıyla Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.
Yazdan kalma günlerin yaşandığı Antalya'da hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü. Türkiye’nin birçok yerinde kışlık giysiler çıkarılırken ekim ayının son günlerinde Konyaaltı Sahili'nde denize girmenin ayrıcalığını yaşayan Antalyalılar ve tatilciler, güneşli havanın keyfini çıkardı.
Konyaaltı'nda yerleşik yaşayan Rus ailelerin yoğun olarak geldiği sahilde, çocuklar kumdan kaleler yaparak eğlenirken, ebeveynleri ise kitap okuyarak ve sohbet ederek zaman geçirdi.
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