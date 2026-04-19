Hava sıcaklığı 19 dereceye çıktı, İstanbullular park ve sahillere akın etti

#İstanbul#Hava Durumu#Meteoroloji
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 17:44

İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesi ve güneşli havayı fırsat bilenler park ve sahillere akın etti. Üsküdar’daki Kandilli Sahili de yoğunluk yaşanan noktalar arasında yer aldı.

Hava sıcaklığının 19 dereceye kadar yükselmesini fırsat bilen İstanbullular, hafta sonunu park ve sahillerde geçirdi. Kent genelinde sahillerde yoğunluk oluşurken, Kandilli Sahili'ne gelenlerin bazıları piknik yaptı, bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti. Sahildeki amatör balıkçılar da güneşli havanın tadını çıkardı.

'GÜZEL HAVAYI DEĞERLENDİRMEK İSTEDİK'

Ali Erkılıç, “Hafta içi iş yorgunluğu oluyor. Biz de hafta sonu kendimizi dışarı atalım dedik. Bir süredir havalar yağışlı ve rüzgarlıydı. Bugün ise hava güzel. Gördüğünüz gibi sahil oldukça kalabalık. Biz de bu güzel havayı değerlendirmek istedik" dedi.

'BOĞAZ HAVASI ALMAYA GELDİK'

Çocuğuyla sahile gelen Metin Güler ise, “Oğlumu da alıp boğaz havası almaya geldik. Eşim de balık tutuyor. Oltayı benden aldı, benden daha hevesli. Buralar çok güzel yerler. Keşke hep böyle kalsa. Sahil hattı insanların olmalı. Hafta içi çalışıyoruz, sadece hafta sonumuz var. Bu nedenle cumartesi ve pazar günlerini burada değerlendirmek çok güzel oluyor" diye konuştu.

'UZUN SÜRE ÜŞÜDÜK, ARTIK BİRAZ ISINALIM'

Aynur Gök de, “Güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Güneşi gören herkes dışarı çıkmış. Balık tutan da çok. Hava güzel. Uzun süre üşüdük, artık biraz ısınalım. Bahar geldi. Yaz da gelirse daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

