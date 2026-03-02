Hava sıcaklığı 18 dereceye çıktı: Soluğu dünyanın en ünlü yerinde aldılar! 'Herkesi buraya bekleriz'

İHA
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 14:22
Antalya'nın Alanya ilçesinde turistler güneşli havayı fırsat bilerek soluğu dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda aldı. Hüseyin Tufan, "Bugün 2 Mart çok güzel bir hava var. Herkesi buraya bekleriz" ifadelerini kullandı.
Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece olarak ölçüldüğü Alanya'da yerli ve yabancı vatandaşlar dünyaca ünlü Kleopatra plajına indi. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar serin deniz suyuna girerek yüzdü. Bazı vatandaşlar şezlonglarda güneşlenmeyi tercih ederken, kimi de sahil boyunca yürüyüş yaptı.
Tekne turlarına katılanlar ise Akdeniz'in mavi sularının keyfini çıkardı. Sahilin olmazsa olmazı balıkçılar ise her zamanki gibi oltalarını denize atarak nasiplerini bekledi.
Mart ayında güneşli havanın tadını çıkarmak için sahile inen Hüseyin Tufan, "Bugün 2 Mart çok güzel bir hava var. Deniz güzel. Kleopatra Plajı
'nda her şey iyi gidiyor. Buraya Mersin'den geldik. Oğlum Fen lisesini kazandı. Biz de buraya yerleştik. Güzel bir şehir. Herkesi buraya bekleriz'' dedi.