Hava sıcaklığı 18 dereceye çıktı: Soluğu dünyanın en ünlü yerinde aldılar! 'Herkesi buraya bekleriz'

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece olarak ölçüldüğü Alanya'da yerli ve yabancı vatandaşlar dünyaca ünlü Kleopatra plajına indi. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar serin deniz suyuna girerek yüzdü. Bazı vatandaşlar şezlonglarda güneşlenmeyi tercih ederken, kimi de sahil boyunca yürüyüş yaptı.

Tekne turlarına katılanlar ise Akdeniz'in mavi sularının keyfini çıkardı. Sahilin olmazsa olmazı balıkçılar ise her zamanki gibi oltalarını denize atarak nasiplerini bekledi.