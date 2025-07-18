Hava sıcaklığı 12 derece daha artacak! Yeni sıcak hava dalgası geliyor! 13 ilde en yüksek sıcaklık yaşanacak

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Yurt genelinde sıcaklıklar yarından itibaren artacak ve mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak. Sıcak hava dalgası 1 hafta boyunca etkisini gösterecek. 13 ilde ise en yüksek sıcaklıklar yaşanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından 19 ve 25 temmuz tarihleri arasında ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor."

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Sıcak hava dalgasından etkilenmemek için "Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocuklar günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamalı." uyarısı yapıldı.

Aydın, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da en yüksek sıcaklık değerinin ölçülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 45 dereceye çıkması tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle sıralandı:

Ankara: 37° , İstanbul: 36°, İzmir: 40°, Konya: 37°, Edirne: 42°, Bursa: 39°, Aydın: 44°, Muğla: 41°, Antalya: 40°, Adana: 39°, Diyarbakır: 45°, Erzurum: 32°, Şanlıurfa: 44°

YENİ BİR SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının da bölgemize ulaşması ile birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların daha da artarak bölgesel olarak aşırı değerlere (37-39°C) yükselebileceği öngörülüyor." açıklamasında bulunmuştu.