Hava savunmasına ‘Çelik Kubbe’

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Uzun süredir hava savunma konusunda eksiklikleri gidermeye çalışan Ankara son dönemde Çelik Kubbe doktriniyle stratejik bir adım attı. Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen çeşitli menzillere sahip hava savunma sistemleri; İHTAR, ŞAHİN, GÖKBERK, KORKUT, GÜRZ, HİSAR-A, HİSAR-O ve SİPER ile diğer hava savunma sistemleri Çelik Kubbe konseptiyle entegre bir şekilde çalışabilecek. Silah sistemlerine ek olarak hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de Çelik Kubbe altında bir bütün halinde görev yapacak. İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro-optik sistemini, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekâyı barındıran Çelik Kubbe, Türkiye’nin geliştirdiği hava savunma sistemlerini tek çatı altında toplayacak.

SİPER BLOK 3

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Çelik Kubbe sistemi, Türk hava sahasına giren veya girmesi muhtemel tehditleri her irtifada etkisiz hale getirebilecek şekilde geliştiriliyor. Seyir füzeleri, İHA/SİHA, kamikaze insansız araçları, mikro dronlar, sürü dronlar, helikopter gibi tehditler bunlar arasında yer alıyor. En önemli hava tehditleri arasında yer alan balistik füzeleri engellemek üzere ise SİPER Blok 3 geliştiriliyor.

TÜBİTAK ASELSAN ROKETSAN

- Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan KORKUT’tan SİPER’e kadar olan hava savunma şemsiyesi önemli ölçüde tamamlandı. Çelik Kubbe sisteminin en önemli bileşenini TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN İş Ortaklığı tarafından geliştirilen SİPER hava savunma sistemi oluşturuyor. SİPER Ürün-1 üretildi, bu sistem 100 kilometre menziliyle envantere girdi. Şu anda ikinci ve üçüncü SİPER çalışmaları sürüyor. SİPER Ürün-2 150 kilometre ve SİPER Ürün-3’ün de 180 kilometre menzile sahip olması planlanıyor. SİPER Blok 3’ün ise yıl sonuna kadar devreye girmesi bekleniyor.

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İHTAR: ASELSAN’ın mini/mikro İHA tehditlerini şehir ve kırsal ortamda etkisiz hale getirmek için geliştirmiş olduğu İHA’lara karşı tedbir sistemi.

ŞAHİN: Mini/mikro İHA’ların imhası için geliştirilen ŞAHİN, 40 mm fiziksel imha sistemi. Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip ŞAHİN, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabiliyor.

GÖKBERK: Çelik Kubbe’nin bir başka üyesi GÖKBERK, İHA’ların radar ve elektro-optik algılayıcılar ile arama, tespit, takibinin yapılabileceği; en az 5kW gücündeki lazer silahı kullanılarak tehditlerin fiziksel imhasını, Kangal karıştırıcı alt sistemini kullanarak da karıştırma yaparak işlevsel imhasını gerçekleştiren bir silah sistemi olarak öne çıkıyor. GÖKBERK, tüm 6x6 lastik tekerlekli araç platformunda bir araya getiren bir silah sistemi.

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KORKUT: Sistem, kara birliklerine eşlik eden zırhlı araçlara monte edilen 35 mm çift namlulu top kullanarak hava tehditlerine karşı koruma sağlıyor. KORKUT, özellikle düşük irtifada seyreden İHA’lar, helikopterler, savaş uçakları ve seyir füzelerine karşı etkili.

GÜRZ: Alçak irtifada hava tehditlerine karşı özgün atış kontrol algoritması ile uygun silah tahsisi yapabilen tam otonom hava ve füze savunma sistemi.

HİSAR-A, HİSAR-O VE SİPER: HİSAR projesi, kısa (HİSAR-A), orta (HİSAR-O) ve uzun menzilli (SİPER) hava savunma sistemlerinden oluşan entegre bir yapı. Bu sistemlerin hedefleri arasında savaş uçakları, helikopter, İHA/SİHA ve seyir füzeleri bulunuyor. Kısa menzilli hava savunma sistemi HİSAR-A’nın önleme menzili 15+ km, orta menzilli hava savunma sistemi HİSAR-O’nun önleme menzili 25+ km, uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER-1’in önleme menzili 100+ km, SİPER-2’in 150+ km, SİPER-3’ün ise önleme menzilinin 180+ km olması bekleniyor.