Hava savunmadaki keskin gözümüz Sungur, hedefi tam isabetle vurdu

#Hava Savunma#Sungur Füze Sistemi#Roketsan
Hava savunmadaki keskin gözümüz Sungur, hedefi tam isabetle vurdu
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 21:16

ROKETSAN tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, atışlı test faaliyetinde hedefi bir kez daha tam isabetle vurdu.

ROKETSAN tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, başarılı bir test atışı gerçekleştirdi. ROKETSAN’ın resmi sanal medya hesabı üzerinden faaliyetin görüntülerine yer verilerek, “Hava savunmadaki keskin gözümüz: SUNGUR. Yüksek manevra ve üstün hedef tespit kabiliyetiyle SUNGUR, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hedefi bir kez daha tam isabetle vurdu. Yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz sistemlerle, gökyüzündeki hakimiyetimizi pekiştirmeye devam ediyoruz” denildi.

‘GÖK VATAN’I MİLLİ TEKNOLOJİMİZLE KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ’

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Seri üretimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Alçak irtifa hava savunma sistemimiz SUNGUR, başarıyla tamamlanan atışlı test faaliyetiyle hava savunmadaki üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Gök Vatan’ı milli teknolojimizle korumaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

#Hava Savunma#Sungur Füze Sistemi#Roketsan

