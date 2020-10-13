Hava nasıl olacak, yarın yağmur yağacak mı? MGM 14 Ekim il il hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarıyla takip ediliyor. Son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Antalya, Zonguldak, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI 11°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu