Hava nasıl olacak? MGM 7 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu! (Kuvvetli yağış geliyor)

Meteorolojiden yurt geneli için yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, bugün akşam saatlerinden yarın akşama kadar Türkiye'nin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Göller Yöresi, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA NASIL OLACAK?

Yağışların, bu akşam Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Marmara'da, yarın Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksekleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve Bitlis çevrelerinde yoğun olmak üzere kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların bu akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının yağış alan bölgelerde 2-8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Denizlerde ise Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar olması öngörülüyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinin, gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri ile yarın İç Ege'nin güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Hatay, Adana ve Osmaniye ile Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 9°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 9°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA 3°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin, Nevşehir ve Kayseri ile Konya'nın kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Ankara'nın kuzey çevreleri ile Çankırı'da karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI 2°C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

NEVŞEHİR 2°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kar, Iğdır, Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur, Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi, Muş'un güneyi ve Bitlis'teki kar yağışlarının yoğun olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -7°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN -4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) doğusunun yağmur ve sağnak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeydoğusu, zamanla il geneli aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 6°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu