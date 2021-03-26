Hava nasıl olacak? MGM 27-28 Mart il il hafta sonu hava durumu tahminleri - Marmara için kar uyarısı

Günlük hava durumu tahminleri için son dakika açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Düzce, Bartın, Zonguldak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 3°C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ -2°C, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 7°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -1°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

ÇANKIRI -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KONYA -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -1°C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN 0°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 4°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C, -4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ 0°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS -1°C, -3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN -1°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzeybatı, doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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