Hava nasıl olacak? MGM 27-28 Mart il il hafta sonu hava durumu tahminleri - Marmara için kar uyarısı
Hava durumu tahminleri için Meteoroloji'den uyarı geldi. Son hava durumu raporuna göre cumartesi günü Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak. Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağış bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 11 derece olacak, Ankara'da akşam saatlerinde kar yağışı görülecek. 28 Mart Pazar günü ise ülke genelinde güneşli hava hakim olacak. İşte, MGM MGM 27-28 Mart il il hafta sonu hava durumu raporu.
Günlük hava durumu tahminleri için son dakika açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Düzce, Bartın, Zonguldak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ -2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 7°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA -1°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
ÇANKIRI -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
KONYA -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU -1°C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ARTVİN 0°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN 4°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
ERZURUM -1°C, -4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
HAKKARİ 0°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KARS -1°C, -3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN -1°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzeybatı, doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
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