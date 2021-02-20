Hava nasıl olacak? MGM 21 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri! Kar yağışı uyarısı

21 Şubat hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te zirai don olayının bugünden itibaren 22 Şubat Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor. Muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde tarımla uğraşan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yarın güneybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -7°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller Yöresi'nde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 8°C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -2°C, 8°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -9°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -9°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -6°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -4°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -13°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE -5°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -15°C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK -2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA -8°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE -1°C, 8°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN -1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 1°C, 9°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ve yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN -10°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -17°C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -15°C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -8°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

ŞANLIURFA -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu