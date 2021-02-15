Hava nasıl olacak? MGM 16 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri! Sıcaklıklar düşecek!

Kar yağışı İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde etkili oldu. Kar nedeniyle evlerin çatısı beyaza büründü kentlerde kartpostallık görüntüler oluştu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada da ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği açıklandı. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun yağış alan kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAFTA SONUNA KADAR SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren güney ve iç bölgelerin yanı sıra doğu bölgelerinde, 17-18 Şubat'ta 8-15 derece azalacağı, sıcaklıklardaki düşüşün hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, ülkede halen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan kuzey, iç ve batı bölgelerdeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, doğu bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyrediyor.

Sıcaklıkların yarından itibaren güney ve iç bölgelerin yanı sıra doğu bölgelerinde 17-18 Şubat'ta 8-15 derece azalması bekleniyor. Sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -7°C, 2°C

Çok bulutlu

İSTANBUL -1°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ -7°C, -1°C

Çok bulutlu

KOCAELİ -1°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -7°C, -4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ -1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İZMİR 2°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

MANİSA 1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde 60-100 km/sa) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 14°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 7°C, 11°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 9°C, 13°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA -6°C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir hariç bölge genelinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA -5°C, -3°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI -6°C, -3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR -6°C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA -4°C, -1°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -7°C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -5°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -7°C, -3°C

Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK -2°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA -3°C, -1°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

RİZE 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 0°C, 2°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

TRABZON 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZİNCAN 4°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM 1°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS 1°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN 0°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu