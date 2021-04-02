Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağmur uyarısı - İşte MGM 2 Nisan il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Soğuk havaların ardından batı kesimlerde 2 ila 6 derece sıcaklıkların artacağı bildirildi. Sakarya, Uşak, Muğla, Denizli, Antalya ve Aydın'ın iç kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği ön görülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunuyor. İşte, MGM 2 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri ve son değerlendirmeler.
Günlük hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz (Bolu dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bu akşam saatlerinde Sakarya, Uşak, Muğla, Denizli, Antalya ve Aydın'ın iç kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
MARMARA
Genellikle parçalı, doğusu ile zamanla Kırklareli çevrelerinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 4°C, 12°C
Genellikle parçalı, Anadolu yakası çok bulutlu
KIRKLARELİ 1°C, 17°C
Genellikle parçalı, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu
KOCAELİ 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Genellikle parçalı, bu akşam güney ve iç kesimlerinin çok bulutlu, ilk saatlerde Uşak, Denizli, Muğla ile Aydın'ın iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 10°C
Genellikle parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu
İZMİR 6°C, 18°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
ADANA 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağmurlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 4°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) aralıklı yağmurlu
SİVAS 1°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bolu dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU 2°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri hafif kar yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
AMASYA 7°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ARTVİN 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 8°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile yarın (Cuma) zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, güney kesimlerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
ERZURUM -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
HAKKARİ 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
VAN 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece doğusunun, yarın (Cuma) kuzey ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 3°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 6°C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 7°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
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