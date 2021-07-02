Hava nasıl olacak? Meteoroloji’den, Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! 2 Temmuz il il hava durumu
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji son dakika uyarıda bulundu. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra Trakya'da görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Son hava durumu tahminlerine göre sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ön görülüyor. Peki, hava nasıl olacak? İşte, 2 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç, Van’ın kuzey ve doğu, Ankara’nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 26°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla İç Ege'nin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 19°C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 29°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 36°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 21°C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 20°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 24°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BAYBURT 15°C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan, ve Ağrı çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 38°C
Az bulutlu
VAN 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 24°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık