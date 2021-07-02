Hava nasıl olacak? Meteoroloji’den, Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! 2 Temmuz il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç, Van’ın kuzey ve doğu, Ankara’nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 24°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 26°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla İç Ege'nin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 19°C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 29°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 36°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 21°C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 24°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BAYBURT 15°C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan, ve Ağrı çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 38°C

Az bulutlu

VAN 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 24°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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