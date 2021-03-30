Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - MGM 31 Mart il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Marmara başta olmak üzere bazı bölgelerde artan sıcaklığın ardından kar yağışı uyarısı geldi. Son hava durumu tahminlerine göre Marmara Bölgesi'nin Edirne hariç yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. 31 Mart Çarşamba günü İstanbul'da hava sıcaklığı 11 derece olacak. Güneydoğu'da ise toz taşınımı bekleniyor. İşte, MGM 31 Mart il il hava durumu raporu için son durum.
Günlük hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz ile Bolu, Düzce ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısına fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 3°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL 5°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ 6°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KOCAELİ 4°C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), İzmir'in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 8°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR 7°C, 16°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 6°C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA 2°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ADANA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 2°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 2°C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
ESKİŞEHİR 1°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA 3°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİVAS -1°C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce çevrelerinin yağmurlu, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 4°C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU 0°C, 13°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
AMASYA 5°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
ARTVİN 3°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 7°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
TRABZON 7°C, 10°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
ERZURUM -5°C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
HAKKARİ 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Çarşamba) bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 3°C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 7°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 8°C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 11°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
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