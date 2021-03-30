Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - MGM 31 Mart il il hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz ile Bolu, Düzce ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısına fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 3°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL 5°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ 6°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KOCAELİ 4°C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), İzmir'in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 8°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 7°C, 16°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 6°C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 2°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ADANA 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 2°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 2°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ESKİŞEHİR 1°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA 3°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİVAS -1°C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce çevrelerinin yağmurlu, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU 0°C, 13°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ARTVİN 3°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON 7°C, 10°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM -5°C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

HAKKARİ 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Çarşamba) bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 8°C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

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