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Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sis ve sağanak yağış uyarısı! İşte il il 4 Kasım hava durumu tahminleri

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Hava nasıl olacak Meteorolojiden son dakika sis ve sağanak yağış uyarısı İşte il il 4 Kasım hava durumu tahminleri

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine göre Van ve Hakkari çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzincan ve Ardahan'da sağanak yağış etkili olacak. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise perşembe günü yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düştüğü Karadeniz kıyıları ile doğu kesimlerde ise sıcaklık değerleri 2 ila 4 derece artacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM 4 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan ve Ağrı'da yarından itibaren genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek yoğun sis ve pusun, görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pus, 8 Kasım günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek. Perşembe sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

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İSTANBUL 14°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava nasıl olacak Meteorolojiden son dakika sis ve sağanak yağış uyarısı İşte il il 4 Kasım hava durumu tahminleri

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

MANİSA 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava nasıl olacak Meteorolojiden son dakika sis ve sağanak yağış uyarısı İşte il il 4 Kasım hava durumu tahminleri

ADANA 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve azk bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 4°C, 17°C
Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

Hava nasıl olacak Meteorolojiden son dakika sis ve sağanak yağış uyarısı İşte il il 4 Kasım hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

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DÜZCE 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM 9°C, 21°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 14°C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan ve Ardahan, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu

Hava nasıl olacak Meteorolojiden son dakika sis ve sağanak yağış uyarısı İşte il il 4 Kasım hava durumu tahminleri

VAN 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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