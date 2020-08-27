Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: 28 Ağustos il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri son durum değerlendirmeleriyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü bilgileri doğrultusunda takip ediliyor. Bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağışın ardından Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için sıcak hava uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, 28 Ağustos Cuma gününden itibaren Marmara'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarında ise yağmur etkili olacak. İşte, il il 28 Ağustos hava durumu tahminleri.
Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahminleri, 81 ilde merak konusu olmaya devam ediyor. Yaşadıkları illerin sıcaklık ve yağış olasılıklarını öğrenmek isteyenler, il il hava durumu tahminlerine odaklandı. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, yarın hafta sonu ve bir sonraki hafta boyunca Marmara Bölgesi'nde sıcak havaların etkili olması ön görülüyor. Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğu ilçeleri, Ağrı ve Iğdır’ın güney kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgede yağış beklenmiyor.
Bölge illerinde en yüksek sıcaklıkların İstanbul 31-33, Edirne 37-38, Kırklareli 33-35, Tekirdağ 29-31, Kocaeli 32-37, Sakarya 35-38, Yalova 30-35 derece civarında görülmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 19°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, Afyonkarahisar çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 33°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Az bulutlu
KONYA 19°C, 33°C
Az bulutlu
YOZGAT 14°C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 12°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğu ilçeleri, Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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