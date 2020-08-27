Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: 28 Ağustos il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahminleri, 81 ilde merak konusu olmaya devam ediyor. Yaşadıkları illerin sıcaklık ve yağış olasılıklarını öğrenmek isteyenler, il il hava durumu tahminlerine odaklandı. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, yarın hafta sonu ve bir sonraki hafta boyunca Marmara Bölgesi'nde sıcak havaların etkili olması ön görülüyor. Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğu ilçeleri, Ağrı ve Iğdır’ın güney kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgede yağış beklenmiyor.

Bölge illerinde en yüksek sıcaklıkların İstanbul 31-33, Edirne 37-38, Kırklareli 33-35, Tekirdağ 29-31, Kocaeli 32-37, Sakarya 35-38, Yalova 30-35 derece civarında görülmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 19°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, Afyonkarahisar çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 16°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 33°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C

Az bulutlu

KONYA 19°C, 33°C

Az bulutlu

YOZGAT 14°C, 29°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 12°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğu ilçeleri, Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık