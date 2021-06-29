Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı - 29 Haziran il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırıkkale ve Erzincan ile Ankara'nın kuzeybatı, Çankırı ve Çorum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli yerel, yarın (Salı) Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in doğu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinin yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültlü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ankara'nın kuzeybatı kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Sivas'ın doğu çevrelerinin yarın (Salı) yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 22°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çorum'un kuzey çevrelerinin bu akşam saatlerinde kısa süreli, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BAYBURT 13°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 22°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Erzincan çevrelerinin bu akşam saatlerinde, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yarın (Salı), yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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