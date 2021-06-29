Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı - 29 Haziran il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından son dakika açıklandı. Son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in doğu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı Marmara Bölgesi'nde salı günü de kendisini gösterecek. Marmara'da bugün Kırklareli çevrelerinin yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, hava nasıl olacak? İşte, 29 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırıkkale ve Erzincan ile Ankara'nın kuzeybatı, Çankırı ve Çorum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli yerel, yarın (Salı) Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in doğu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinin yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültlü sağanak yağışlı
KOCAELİ 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ankara'nın kuzeybatı kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Sivas'ın doğu çevrelerinin yarın (Salı) yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çorum'un kuzey çevrelerinin bu akşam saatlerinde kısa süreli, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BAYBURT 13°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 22°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Erzincan çevrelerinin bu akşam saatlerinde, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yarın (Salı), yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık