Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul'a yağmur uyarısı - MGM 30 Mart il il hava durumu

Günlük hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman dışında), Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

KIRKLARELİ 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 5°C, 22°C

Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 19°C

Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 21°C

Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman dışında) yağmurlu, kuzeybatı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ÇANKIRI 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

KONYA 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ARTVİN 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM -10°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -7°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 17°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 17°C

Az bulutlu

SİİRT 4°C, 17°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 20°C

Az bulutlu

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara