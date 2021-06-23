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GeriGündem Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda kente uyarı! 23 Haziran il il hava durumu
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Haber Giriş: 23.06.2021 - 02:02 | Son Güncelleme:

Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda kente uyarı! 23 Haziran il il hava durumu

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Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda kente uyarı! 23 Haziran il il hava durumu

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre bugün Antalya, Hatay, Çorum, Tokat, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji çok sayıda kente uyarıda bulunurken, İstanbul ve Ankara'da da çarşamba günü yağışların aralıklarla sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı doğu kesimler ile Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 23 Haziran Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Antalya, Hatay, Çorum, Tokat, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 22°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 19°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda kente uyarı 23 Haziran il il hava durumu

EGE
Parçalı az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 21°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Antalya ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ANTALYA 21°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum, Tokat, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu

BAYBURT 14°C, 33°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 25°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 13°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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