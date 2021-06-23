Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda kente uyarı! 23 Haziran il il hava durumu
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre bugün Antalya, Hatay, Çorum, Tokat, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji çok sayıda kente uyarıda bulunurken, İstanbul ve Ankara'da da çarşamba günü yağışların aralıklarla sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı doğu kesimler ile Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 23 Haziran Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Antalya, Hatay, Çorum, Tokat, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 22°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 19°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 21°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Antalya ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
ANTALYA 21°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum, Tokat, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 14°C, 33°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 13°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık