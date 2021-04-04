Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den fırtına uyarısı! İşte MGM 4 Nisan il il hava durumu tahminleri
Hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı. Cumartesi günü ılık geçen havanın ardından İstanbul'a pazar günü için sağanak yağış uyarısı geldi. Son hava durumu raporuna göre batı kesimleri ile pazar günü bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile yarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Ege'de kuvvetli ve fırtına ön görülüyor. İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Nisan hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Artvin, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zamanla fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu
İZMİR 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MUĞLA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Antalya çevrelerinin, yarın batı Akdeniz ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin, yarın Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
ERZURUM 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
HAKKARİ 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
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