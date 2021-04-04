Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den fırtına uyarısı! İşte MGM 4 Nisan il il hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu tahminleri yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Artvin, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zamanla fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

İZMİR 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Antalya çevrelerinin, yarın batı Akdeniz ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin, yarın Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

HAKKARİ 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

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