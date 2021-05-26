Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı! İşte 26 Mayıs il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji yağış uyarısında bulundu. Son hava durumu tahminlerine göre Denizli, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan, Iğdır ile Van ve Ağrı'nın doğusu sağanak yağışın etkisi altına girecek. İç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece hava sıcaklığının artması beklenirken doğu kesimleri ile zamanla Güney Ege'nin iç kesimlerinin parçalı bulutlu hava hakim olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 26 Mayıs hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla Güney Ege'nin iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan, Iğdır ile Van ve Ağrı'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu, zamanla güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 16°C, 29°C
Az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 24°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 28°C
Az bulutlu
KOCAELİ 16°C, 29°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 29°C
Az bulutlu
DÜZCE 13°C, 31°C
Az bulutlu
SİNOP 14°C, 20°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 21°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT 5°C, 23°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 12°C, 20°C
Az bulutlu
TOKAT 10°C, 27°C
Az bulutlu
TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ile Van ve Ağrı'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu
IĞDIR 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 15°C, 35°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
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