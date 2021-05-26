Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı! İşte 26 Mayıs il il hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla Güney Ege'nin iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan, Iğdır ile Van ve Ağrı'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu, zamanla güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 16°C, 29°C

Az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 24°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 28°C

Az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 29°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 9°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 29°C

Az bulutlu

DÜZCE 13°C, 31°C

Az bulutlu

SİNOP 14°C, 20°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 21°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 5°C, 23°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 12°C, 20°C

Az bulutlu

TOKAT 10°C, 27°C

Az bulutlu

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ile Van ve Ağrı'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 22°C

Parçalı bulutlu

IĞDIR 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 23°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 15°C, 35°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

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