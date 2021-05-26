MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHava nasıl olacak? Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı! İşte 26 Mayıs il il hava durumu tahminleri
GeriGündem Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı! İşte 26 Mayıs il il hava durumu tahminleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 26.05.2021 - 03:11 | Son Güncelleme:

Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı! İşte 26 Mayıs il il hava durumu tahminleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı! İşte 26 Mayıs il il hava durumu tahminleri

Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji yağış uyarısında bulundu. Son hava durumu tahminlerine göre Denizli, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan, Iğdır ile Van ve Ağrı'nın doğusu sağanak yağışın etkisi altına girecek. İç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece hava sıcaklığının artması beklenirken doğu kesimleri ile zamanla Güney Ege'nin iç kesimlerinin parçalı bulutlu hava hakim olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 26 Mayıs hava durumu tahminleri.

Günlük hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla Güney Ege'nin iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan, Iğdır ile Van ve Ağrı'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu, zamanla güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 16°C, 29°C
Az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 24°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 28°C
Az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 29°C
Az bulutlu

Hava nasıl olacak Meteorolojiden 7 ile sağanak uyarısı İşte 26 Mayıs il il hava durumu tahminleri

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 29°C
Az bulutlu

DÜZCE 13°C, 31°C
Az bulutlu

SİNOP 14°C, 20°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 21°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 5°C, 23°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 12°C, 20°C
Az bulutlu

TOKAT 10°C, 27°C
Az bulutlu

TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ile Van ve Ağrı'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu

IĞDIR 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 15°C, 35°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi