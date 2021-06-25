Hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndan flaş sağanak yağış uyarısı! (25 Haziran hava durumu tahminleri)
Son dakika hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre cuma günü öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte, 25 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın kuzeydoğusu (İbradı,Akseki, Serik'in iç kesimleri) ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği
KIRKLARELİ 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği
EGE
Az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 26°C, 36°C
Az bulutlu
KÜTAHYA 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 22°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 20°C, 36°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Antalya'nın kuzeydoğusu (İbradı, Akseki, Serik'in iç kesimleri) ile Toroslar Mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğusu (İbradı, Akseki, Serik'in iç kesimleri) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 15°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 19°C, 29°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 21°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile yarın (Cuma) Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 12°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 20°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 12°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 12°C, 31°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık