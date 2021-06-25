Hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndan flaş sağanak yağış uyarısı! (25 Haziran hava durumu tahminleri)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın kuzeydoğusu (İbradı,Akseki, Serik'in iç kesimleri) ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği

KIRKLARELİ 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği

EGE

Az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 26°C, 36°C

Az bulutlu

KÜTAHYA 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 22°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 20°C, 36°C

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Antalya'nın kuzeydoğusu (İbradı, Akseki, Serik'in iç kesimleri) ile Toroslar Mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğusu (İbradı, Akseki, Serik'in iç kesimleri) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 16°C, 30°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 15°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 19°C, 29°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile yarın (Cuma) Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 12°C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 20°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 12°C, 31°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

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