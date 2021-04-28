Hava nasıl olacak? Meteoroloji 28 Nisan il il hava durumu tahminleri: Doğu Anadolu'ya yağış uyarısı
Hava durumu tahminleri belli oldu. Sıcak havalar etkisini sürdürürken Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Son hava durumu tahminlerine göre, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari ile Van'ın doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacak. İstanbul'da ise 28 Nisan Çarşamba günü sıcaklık en yüksek 22 derece olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile yarın (Çarşamba) zamanla batı kesimlerin yer yer çok bulutlu; Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, Ege ile Göller Yöresi'nde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
İZMİR 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
MANİSA 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
MUĞLA 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 9°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 26°C
Parçalı bulutlu
KONYA 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 9°C, 27°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 7°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 10°C, 20°C
Parçalı az bulutlu
GİRESUN 10°C, 20°C
Parçalı az bulutlu
SAMSUN 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 10°C, 17°C
Parçalı az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla bölgenin doğu kesimlerinin çok bulutlu; Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu
IĞDIR 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5°C, 22°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 9°C, 19°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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