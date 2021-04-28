Hava nasıl olacak? Meteoroloji 28 Nisan il il hava durumu tahminleri: Doğu Anadolu'ya yağış uyarısı

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile yarın (Çarşamba) zamanla batı kesimlerin yer yer çok bulutlu; Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, Ege ile Göller Yöresi'nde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 25°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

İZMİR 14°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

MANİSA 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

MUĞLA 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 9°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 26°C

Parçalı bulutlu

KONYA 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 9°C, 27°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 7°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 10°C, 20°C

Parçalı az bulutlu

GİRESUN 10°C, 20°C

Parçalı az bulutlu

SAMSUN 10°C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 17°C

Parçalı az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla bölgenin doğu kesimlerinin çok bulutlu; Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 22°C

Parçalı bulutlu

IĞDIR 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 22°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 19°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 11°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara