Hava nasıl olacak? Kar ve yağmur uyarısı - Meteoroloji il il 28 Mart hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA NASIL OLACAK?

Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.

Hava sıcaklığının yarın ülke genelinde 3-6 derece artacağı öngörülüyor. Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Iğdır ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don olacağı tahmin ediliyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 4°C, 16°C

Az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 18°C

Az bulutlu

MANİSA 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 16°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin ilk saatlerde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -3°C, 8°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

KONYA -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -4°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyılarının bu akşam saatlerinde yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, zamanla bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 13°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 0°C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri bu akşam saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 5°C, 13°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

TRABZON 4°C, 10°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Bu akşam saatlerinde çok bulutlu, doğu kesimlerinin hafif kar yağışlı, zamanla bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Bölgenin batısında gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -9°C, 4°C

Bu akşam saatlerinde çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ -6°C, 7°C

Bu akşam saatlerinde çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

KARS -10°C, 2°C

Bu akşam saatlerinde çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu

VAN -4°C, 7°C

Bu akşam saatlerinde çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 14°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT 1°C, 11°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 16°C

Az bulutlu

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