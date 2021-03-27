Hava nasıl olacak? Kar ve yağmur uyarısı - Meteoroloji il il 28 Mart hava durumu tahminleri
Hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı. Yurt genelinde hava sıcaklığının yükselmesinin ardından pazar günü Marmara Bölgesi başta olmak üzere bir çok bölgede güneşli havanın hakim olacağı bildirildi. 28 Mart hava durumu tahminlerine göre, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde ise zirai don ön görülüyor. İşte, MGM 28 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu.
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.
Hava sıcaklığının yarın ülke genelinde 3-6 derece artacağı öngörülüyor. Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Iğdır ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don olacağı tahmin ediliyor.
Başta üreticiler olmak üzere ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 4°C, 16°C
Az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 6°C, 18°C
Az bulutlu
MANİSA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 3°C, 16°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin ilk saatlerde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -3°C, 8°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
KONYA -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -4°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyılarının bu akşam saatlerinde yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, zamanla bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
AMASYA 0°C, 13°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 0°C, 4°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri bu akşam saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 5°C, 13°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
TRABZON 4°C, 10°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Bu akşam saatlerinde çok bulutlu, doğu kesimlerinin hafif kar yağışlı, zamanla bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Bölgenin batısında gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -9°C, 4°C
Bu akşam saatlerinde çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ -6°C, 7°C
Bu akşam saatlerinde çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
KARS -10°C, 2°C
Bu akşam saatlerinde çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu
VAN -4°C, 7°C
Bu akşam saatlerinde çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT 1°C, 11°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 16°C
Az bulutlu
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