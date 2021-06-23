Hava nasıl olacak? İzmir ve Manisa için sağanak yağış uyarısı! 24 Haziran il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji bazı iller için sağanak uyarısında bulundu. son hava durumu değerlendirmelerine göre İzmir'in doğu ilçeleri ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının ise yurdun doğu kesimleri ile Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise yağış beklenmiyor. Peki, hava nasıl olacak? İşte, 24 Haziran MGM il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale dışında), İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevreleri ile bu akşam saatlerinde İzmir'in doğu ilçeleri ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli(İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 22°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 10°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ile bu akşam saatlerinde İzmir'in doğu ilçeleri ve Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 13°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 21°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toroslar Mevkii ile Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 22°C, 30°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimleri ile Yozgat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 15°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 16°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 13°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 13°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık