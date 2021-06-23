Hava nasıl olacak? İzmir ve Manisa için sağanak yağış uyarısı! 24 Haziran il il hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale dışında), İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevreleri ile bu akşam saatlerinde İzmir'in doğu ilçeleri ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli(İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 22°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ile bu akşam saatlerinde İzmir'in doğu ilçeleri ve Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 13°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toroslar Mevkii ile Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 22°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimleri ile Yozgat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 15°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 13°C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 13°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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