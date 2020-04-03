Hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? 3 Nisan il il hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Güney Ege kıyıları dışında ülke genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam ilk saatlerde Marmara'da kuzeyli yönlerden ile yarın Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli( 40-60 Km/sa) olması bekleniyor. İşte, 3 Nisan Cuma Türkiye geneli hava durumu tahminleri.

CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdenizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, yarın Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 15°C

Çok bulutlu sağanak yağışlı

İSTANBUL 5°C, 10°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ -1°C, 14°C

Çok bulutlu sağanak yağışlı

KOCAELİ 6°C, 10°C

Çok bulutlu sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Güney Ege kıyıları dışında bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 16°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 6°C, 17°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 12°C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 13°C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, bu akşam saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak, bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak, bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak, bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuzeydoğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Şırnak, Bitlis ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

VAN 1°C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı