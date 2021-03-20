Hava nasıl olacak? İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı - MGM 21 Mart il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. Son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 6°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 4°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İZMİR 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA 2°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 8°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ARTVİN 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 7°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ 2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

KARS -2°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN 0°C, 10°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 19°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 19°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 21°C

Parçalı bulutlu

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