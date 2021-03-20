Hava nasıl olacak? İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı - MGM 21 Mart il il hava durumu tahminleri
Hava durumu için Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Yurt genelinde ani sıcaklık değişimleri sonrası Meteoroloji, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Yurdun doğusunu etkisi altına alan kar yağışı, iç kesimlerde de yerini yağmura bırakacak. Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde pazar günü sağanak yağışların kuvvetli olması ön görülüyor. Hava sıcaklığı ise kentte 9 derece olacak. İşte, MGM 21 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. Son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 7°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
İZMİR 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu
HATAY 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ÇANKIRI 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KONYA 2°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DÜZCE 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA 8°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ARTVİN 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 7°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKARİ 2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
KARS -2°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN 0°C, 10°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 19°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu
Kripto Para Piyasaları için Bigpara