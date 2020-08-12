Hava nasıl olacak? 13 Ağustos hava durumu tahminleri: İstanbul için yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Edirne ve Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzeyi, İstanbul’un Avrupa yakasının kuzeyi, Artvin çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Antalya'nın Elmalı ve Korkuteli, Isparta'nın Sütçüler ve Keçiborlu, Denizli'nin Babadağ, Aydın'ın Karasu ve Muğla'nın Yatağan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu yarın Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeyi ve İstanbul’un Avrupa yakasının kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın avrupa yakasının kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın avrupa yakasının kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Denizli'nin Babadağ, Aydın'ın Karasu ve Muğla'nın Yatağan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 38°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Yatağan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Antalya'nın Elmalı ve Korkuteli, Isparta'nın Sütçüler ve Keçiborlu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Elmalı ve Korkuteli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 18°C, 33°C

Parçalı bulutlu

HATAY 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

RİZE 21°C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık