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DHA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 21:10,Son Güncelleme:

Hava Kuvvetleri’ne ait tanker uçaktan NATO uçağına yakıt ikmali

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Hava Kuvvetleri’ne ait tanker uçaktan NATO uçağına yakıt ikmali
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23 bin feet irtifada, 60 bin libre yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, 14 Ağustos 2020 tarihinde NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada, 60.000 libre yakıt ikmali yapıldı" denildi.

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