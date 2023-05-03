Hava Kuvvetleri’ne 4. ‘Koca Yusuf’

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Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Vali Gökmen Çiçek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward ve davetliler katıldı. Bakan Akar, anlaşma çerçevesinde retrofit işlemleri (güçlendirme, sistemlere yeni teknoloji veya özelliklerin eklenmesi) tamamlanan 3 uçağın daha önce Hava Kuvvetleri’ne teslim edildiğini belirterek, 4'üncü uçağı da teslim aldıklarını aktardı.