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Hava Kuvvetleri’ne 4. ‘Koca Yusuf’

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#Hulusi Akar#Yaşar Güler#Bakan Akar
Hava Kuvvetleri’ne 4. ‘Koca Yusuf’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 07:00

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda 'Retrofiti Yapılan 4'üncü A400M Uçağının Türk Hava Kuvvetlerine Teslim Töreni' yapıldı.

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Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Vali Gökmen Çiçek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward ve davetliler katıldı. Bakan Akar, anlaşma çerçevesinde retrofit işlemleri (güçlendirme, sistemlere yeni teknoloji veya özelliklerin eklenmesi) tamamlanan 3 uçağın daha önce Hava Kuvvetleri’ne teslim edildiğini belirterek, 4'üncü uçağı da teslim aldıklarını aktardı.

Hava Kuvvetleri’ne 4. ‘Koca Yusuf’

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#Hulusi Akar#Yaşar Güler#Bakan Akar

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