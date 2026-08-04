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Hava Kuvvetleri'nde tarihi terfi: Albay Özlem Karapınar ilk kadın general oldu

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#Özlem Karapınar#Hava Kuvvetleri#İlk Kadın General
Hava Kuvvetlerinde tarihi terfi: Albay Özlem Karapınar ilk kadın general oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 16:43

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, Hava Kuvvetleri'nde komuta değişimi yaşanırken tarihi bir terfiye de imza atıldı. Albay Özlem Karapınar tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın generali (paşası) unvanını aldı.

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı, 2 saat 20 dakika sürdü. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gerçekleşecek terfiler ve emeklilik kararları ele alındı.

Hava Kuvvetlerinde tarihi terfi: Albay Özlem Karapınar ilk kadın general oldu

HAVADA NÖBET DEĞİŞİMİ

Buna göre; Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk gerekçesiyle emekliliğe sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

Hava Kuvvetlerinde tarihi terfi: Albay Özlem Karapınar ilk kadın general oldu

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HAVACILARIN İLK KADIN PAŞASI

Öte yandan Albay Özlem Karapınar, Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu terfiyle birlikte Karapınar, 30 Ağustos tarihi itibarıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali (paşası) olma unvanını kazandı.

Hava Kuvvetlerinde tarihi terfi: Albay Özlem Karapınar ilk kadın general oldu

530 ALBAYIN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

YAŞ kararlarına göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir değişim yaşanmadı. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi. 30 Ağustos 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

24 generalin görev süreleri bir yıl, 530 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı. İki generalin yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den itibaren, 61 general ve amiralin ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren emekliliğe sevk edilmesi kararlaştırıldı.

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#Özlem Karapınar#Hava Kuvvetleri#İlk Kadın General

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