Hava Kuvvetleri 114 yaşında... Dosta güven düşmana korku salıyorlar

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Haziran Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kahraman Türk ordumuzun gözde kuvveti, caydırıcı gücü, milletimizin göklerdeki onur ve gurur kaynağı Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıldönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum. Asrı aşan tecrübesi, üstün sürat ve tahrip gücü ile dünyanın en iyi hava gücü konumundaki Türk Hava Kuvvetlerimiz, ülkemizin bekası, vatandaşlarımızın huzuru için görevini her zaman eksiksiz icra etmektedir.

TARİH YAZIYORLAR

Türk bayrağının adeta göklerdeki sarsılmaz, yıkılmaz gönderi olan Türk Hava Kuvvetlerimiz teknolojisine yapılan yatırımlar, insan kaynaklarının kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler ve milletimizin kendilerine duyduğu güvenle ülkemizin itibarını her zaman yükselten kurumlarımız arasında yer almaktadır. Türk Hava Kuvvetlerimiz, bölgemizde ve dünyada üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla icra ederek tarih yazarken, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza da korku salmaktadır. Bu düşüncelerle Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluş yıldönümünü kutluyor, hava şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum.”